Incidente a Capaccio, Jeep sfonda il guardrail e finisce in un canale: grave il conducente

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Chiorbo di Capaccio Paestum, dove una Jeep Suzuki è finita fuori strada sfondando il guard-rail finendo nel canale consortile, ribaltandosi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dall’abitacolo per affidarlo, successivamente, ai sanitari del 118, i quali lo hanno condotto d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dov’è ricoverato in prognosi riservata. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.