Incidente con l'auto in una rotatoria ad Eboli: arrivano i soccorsi, ma non trovano nessuno

Mistero ad Eboli, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi della rotatoria della località Cioffi. Un’auto è finita fuori strada riportando danni ingenti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili dl fuoco e i sanitari dell’Humanitas ma, al loro arrivo, non hanno trovato nessuno. Probabilmente, il conducente ed eventuali altri occupanti della vettura si sono dati alla fuga dopo l’impatto per motivi in corso di accertamento.