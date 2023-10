Auto sbanda e finisce in un terreno: il conducente trasportato in ospedale

Paura, ieri sera, a Sala Consilina, dove un’auto (Fiat Panda) è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata, finendo in un terreno, in località San Giovanni, dopo essere sbandata per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Il conducente è rimasto ferito e, successivamente, è stato condotto prima all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e poi al “San Luca” di Vallo della Lucania, per le ferite riportate a seguito dell'impatto. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.