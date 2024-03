Incidente sulla Lungoirno tra due auto: si indaga

Attimi di tensione, nella serata di ieri, intorno alle ore 23. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono violentemente scontrate all'altezza del parco dell'ex Salid, sulla Lungoirno.

Il fatto

Ingenti i danni ad una delle due auto, una Smart. Sul posto, oltre ai soccorsi, la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Si indaga, dunque, per stabilire le cause e la dinamica del sinistro.