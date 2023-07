Escalation di incidenti a Salerno città: scontri sulla Lungoirno e sul Corso Garibaldi

Nuovi incidenti nelle ultime ore a Salerno città. In particolare, in via Cacciatori dell'Irno si sono scontrati un'auto e uno scooter: danni ingenti ai mezzi, con l'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine per i rilievi.?

Nella notte, due auto si sono violentemente scontrate sul Corso Garibaldi, all'altezza dell'incrocio delle ex Poste Centrali, punto già teatro di sinistri gravissimi in passato. Accertamenti in corso.