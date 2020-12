Incidente ad Agropoli, auto si ribalta sul lungomare: illeso il conducente

Paura, oggi pomeriggio, sul lungomare di Agropoli, dove un’automobile (Fiat Panda) si è improvvisamente ribaltata mentre si dirigeva verso il centro.

La dinamica

Alla guida c’era un uomo che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, ma fortunatamente non ha riportato ferite. Sul posto sono giunti, comunque, i sanitari del 118 e i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell’incidente.