Brutto incidente, oggi, a Torrione. Sul Lungomare, poco dopo la piscina comunale “Simone Vitale”, un’auto, per cause da accertare, sarebbe finita sulla corsia opposta, come riporta Salernonotizie.

Fortunatamente, nessun ferito. Si indaga, dunque, per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro.