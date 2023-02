Incidente a Magliano Vetere: perdono il controllo dell'auto e fuggono, si indaga

Incidente a Magliano Vetere, ieri sera, dove, per cause da accertare, un'Alfa Romeo Giulietta si è schiantata contro i margini della carreggiata. In fuga, i due a bordo della vettura che risulta identica a quella che apparterrebbe ad una banda di ladri, più volte segnalata dai cittadini.

Le indagini

Accertamenti in corso, dunque, per far chiarezza sul fatto.