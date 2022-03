Incidente tra auto e moto Casal Velino: ferito un 26enne, travolto volontario che voleva soccorrerlo

Tragedia sfiorata, questa sera, a Marina di Casal Velino, dove una moto e un’automobile (Fiat 500) si sono scontrate, in località Acquavella, per cause in corso di accertamento.

La dinamica

Sembra che la vettura, che stava uscendo dal cancello di un’abitazione, si sia immessa sulla carreggiata andando ad impattare contro il motociclo guidato da un ragazzo di 26 anni del posto, il quale è caduto rovinosamente sull’asfalto. A soccorrerlo è stato un volontario della Protezione Civile che stava rientrando a casa ma, anche lui, a sua volta, sarebbe stato investito da un’auto di passaggio proprio sul luogo dell’incidente.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.