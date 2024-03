Incidente tra auto e moto a Vietri: grave un uomo

Dramma, nella tarda mattinata di oggi, a Vietri sul Mare, dove un’auto e una moto si sono scontrate in località Molina. Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito l’uomo che era in sella alla motocicletta, il quale ora sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in ospedale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca di Salerno, gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri. Traffico paralizzato.

In aggiornamento