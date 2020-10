Incidente a Monte San Giacomo: donna estratta dalle lamiere dell'auto

Brutto incidente, oggi pomeriggio, a Monte San Giacomo. Come riporta Ondanews, una Fiat Stilo è finita in una piccola scarpata nei pressi della villa comunale, ribaltandosi. Ferita, dunque, la conducente di origini rumene: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere della vettura. In auto viaggiavano anche due bambini, un uomo e una seconda donna, fortunatamente illesi.

I soccorsi

La malcapitata, dunque, è stata soccorsa e condotta in ospedale, a Polla. Sul posto, i carabinieri di Sassano per i rilievi del caso, i volontari di Protezione Civile dell’Associazione Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano ed il sindaco Raffaele Accetta.