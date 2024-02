Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Tempa Lo Cerro, frazione di Prato Comune, nel territorio di Montesano sulla Marcellana. Una persona residente a Moliterno ha perso il controllo del proprio veicolo, uscendo di strada e finendo in un terreno adiacente alla carreggiata.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina e il personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasportare l'uomo all'ospedale di Polla per le cure necessarie. Fortunatamente, le condizioni dell'individuo non sono considerate preoccupanti. I Carabinieri della stazione locale, sono intervenuti per effettuare i necessari rilievi dell'incidente e stabilire le dinamiche esatte dell'accaduto.