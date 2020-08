Incidente fatale sull'A1, morti papà e bimbo di 10 anni del salernitano

Dramma sulla A1 Milano-Napoli: un bimbo e il suo papà della provincia di Salerno hanno perso la vita. Alle ore 12:30 circa sull'autostrada tra Cassino e Caianello, in direzione di Napoli, la moto sulla quale viaggiavano le vittime è sbandata, per cause da accertare, finendo contro il guardrail. Troppo violento l'impatto: non ce l'hanno fatta il piccolo di 10 anni e l'uomo di 52 anni, originari di Angri, come riportano i colleghi di Frosinonetoday e Casertanews.

L'intervento

Sul luogo, dove si registrano lunghe code, i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Indagano, gli agenti della sottosezione A1 della Polstrada di Cassino, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tremendo sinistro.