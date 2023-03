Incidente mortale nel salernitano: Mariarosaria sbalzata dalla vettura, perde la vita a 35 anni

Tragico impatto questa mattina, poco prima delle 6, lungo la strada che da Olevano sul Tusciano conduce a Battipaglia, in via Campo della Battaglia. Per cause da accertare, tre auto, precisamente una Toyota, una Volkswagen e una Kia, si sono violentemente scontrate. Mariarosaria Conte di 35 anni a bordo della Toyota è stata sbalzata dalla vettura, finendo sotto un albero. Troppo violento l'impatto: purtroppo è morta sul colpo. Ferito alla mano, intanto, un 42enne che è stato soccorso.

Sul posto, due ambulanze del Vopi, una medicalizzata e una territoriale e i carabinieri del Norm. Dalla prima ricostruzione della dinamica, è emerso che tutti i veicoli stessero transitando verso Battipaglia e che la Toyota su cui viaggiava vittima, nel cercare di effettuare un sorpasso, per cause da verificare, è stata urtata dalla Kya, coinvolgendo anche la Volkswagen. La Toyota è finita contro la ringhiera sul ciglio della strada: purtroppo la 35enne, dopo essere stata sbalzata dalla vettura, è spirata a seguito del violentissimo impatto. Negativi gli automobilisti all'alcoltest.