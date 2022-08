Incidente a Padula, 54enne investito da un'auto: è grave

Dramma, la scorsa notte, a Padula, dove un 54enne originario di San Rufo è stato investito da un’automobile per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Alla guida della vettura c’era una donna che si è fermata a soccorrerlo e a telefonare ai sanitari del 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha condotto l’uomo d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione per le gravi lesioni riportate sul corpo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.