Incidente nella notte, nei pressi di Parco Arbostella: auto sfonda la ringhiera e finisce su una vettura in sosta

Brutto incidente, nella notte, nei pressi di parco Arbostella: per cause da accertare, un'auto è sbandata sfondando una ringhiera e finendo contro un'altra vettura in sosta lungo la strada sottostante.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato alla guida, conducendolo al Ruggi per le cure del caso. Indagini in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.