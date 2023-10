Auto sbanda e si ribalta sul marciapiede in Piazza della Concordia: due feriti

Paura, questa mattina, in pieno centro a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale. Un’auto di grossa cilindrata, infatti, si è improvvisamente capovolta nei pressi di Piazza della Concordia.

La vettura è finita sul marciapiede che, fortunatamente, in quel momento era deserto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno condotto due persone rimaste ferite in ospedale. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale.