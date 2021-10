Incidente mortale a Positano: impatto fatale per una 17enne, si indaga

Dramma sulla statale 163 Amalfitana, a Positano, questa mattina: una minore a bordo del suo scooter è stata travolta da un minivan turistico. Lo scontro frontale si è verificato in corrispondenza di un’area dove la circolazione è regolamentata da un semaforo con il senso unico alternato, per dei lavori.

Gli accertamenti

Per la giovane, M.F., di 17 anni, non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118. La salma è stata sequestrata. Acceramenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tremendo sinistro. Sul posto, anche il personale di Anas e delle forze dell’ordine.