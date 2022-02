Capaccio, incidente stradale per il calciatore Frank Ribery

Incidente stradale a Capaccio per il campione della Salernitana, Frank Ribèry. Sono sette i giorni di prognosi per il calciatore, protagonista di un sinistro stradale nella notte scorsa.

Il fatto

Il calciatore era alla guida della sua auto, un suv di grossa cilindrata, quando a Capaccio Paestum, in località Laura, avrebbe perso il controllo del mezzo. Ha rimediato un trauma cranico e sette giorni di prognosi. Il calciatore è stato poi dimesso dall'ospedale. Con lui c'era una seconda persona. Le cause dell’incidente, che non ha coinvolto altre vetture, sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli. I militari effettuarono anche ulteriori verifiche, legate alla verifica nel sangue di sostanze che potrebbero avere alterato la capacità di guida. Il calciatore, come si evince dalle foto presenti sui canali social, aveva trascorso una giornata di relax fuori casa. “Una domenica a Salerno”, aveva scritto mostrando alcuni scatti del pranzo e poi alla guida della sua Audì.