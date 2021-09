Invade corsia opposta, provoca incidente e scappa: indagano i carabinieri

I ragazzi hanno sporto denuncia in quanto l'autista della Smart non si è fermato, non curandosi di prestare soccorso o verificare la condizione di chi era nell'altro veicolo.

Provoca incidente poi si da alla fuga. E' accaduto sabato mattina a San Pietro al Tanagro. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine

La dinamica

Una Fiat Punto Evo, con a bordo tre ragazzi, era finita contro un marciapiede. Questo - secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordien - a causa di una Smart, che aveva invaso la corsia opposta al senso di marcia. A restare ferito il giovane che guidava la Punto, che aveva effettuato una manovra veloce per evitare l'altra auto. I ragazzi hanno sporto denuncia in quanto l'autista della Smart non si è fermato, non curandosi di prestare soccorso o verificare la condizione di chi era nell'altro veicolo. Sull'episodio indagano i carabinieri