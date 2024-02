Sapri: bus sbanda e finisce contro le auto in sosta, nei pressi di una scuola

Tensione, stamattina, a Sapri: per cause da accertare, un autobus è sbandato ed è finito contro le auto parcheggiate, nei pressi di un istituto superiore, in via Kennedy. Ad avere la peggio, una donna che era in una delle vetture in sosta contro cui è impattato il pullman. Ma, fortunamente, nessuna grave ferita per la malcapitata.

Gli accertamenti

Sul posto, i saniteri del 118 e i carabinieri: si indaga, dunque, per ricostruire la dinamica dell’accaduto che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.