Incidente stradale sull'Ofantina, scontro frontale fra due tir: feriti due salernitani

È di due feriti il bilancio dello scontro frontale tra due tir avvenuto sulla Statale 7 Ofantina, in provincia di Avellino, nel territorio di Conza della Campania. Un 64enne di San Valentino Torio è rimasto incastrato fra le lamiere della cabina. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Successivamente è stato trasferito all'ospedale dagli operatori del 118. L'autista dell'altro mezzo coinvolto, un 46enne di Eboli non ha subito conseguenze ed è stato visitato sul posto dai sanitari.