Incidente a Serramezzana: cade in un dirupo con la sua auto, muore un 46enne

Dramma nella notte, a Serramezzana: un 46enne è precipitato con l’auto in un dirupo, per cause da accertare, ed ha perso la vita. Giovanni Di Paola era alla guida della sua Fiat 600, quando ha perso il controllo della guida lungo la strada provinciale in località Torre dei Cesari.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri: inutile, purtroppo, ogni tentativo di salvarlo. Si indaga.