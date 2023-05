Incidente tra due auto a Castellabate: sei feriti, tra cui 3 bambini

Paura, questa mattina, a Castellabate, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento lungo la strada Caprarizzo, che collega la località San Marco con il Capoluogo. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti tre adulti e tre bambini.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato un adulto e tutti e tre i bambini all’ospedale di Vallo della Lucania. Ma, fortunatamente, non risultano feriti gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano la Polizia Locale e i carabinieri.