Incidente tra auto e moto ad Eboli: grave un 62enne

Si è temuto il peggio, ieri sera, ad Eboli, dove un’auto (Fiat Punto) e una moto si sono scontrate lungo la Strada Statale 18, in località Santa Cecilia. Nel violento impatto il conducente della moto (un 62enne di Capaccio Paestum) è caduto rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno a causa delle gravi ferite e delle fratture riportate a seguito dello scontro. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Intanto, su dinamica e responsabilità dell’incidente, sono in corto accertamenti da parte dei carabinieri.