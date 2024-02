Incidente tra due auto ad Eboli: ferito uno dei conducenti

Paura, nella tarda serata di ieri, lungo la Strada Statale 18 ad Eboli, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è rimasto ferito uno dei conducenti, il quale è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano gli agenti della Polizia Municipale.