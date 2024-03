Incidente ad Eboli, 14enne cade improvvisamente dalla moto: è grave

Ore di angoscia ad Eboli, dove un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a causa di un incidente stradale. Domenica scorsa, il minore era in sella ad un motorino guidato da un amico 15enne quando, improvvisamente, sono caduti entrambi sulla carreggiata mentre percorrevano la Strada Statale 18 nella località Santa Cecilia.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il 14enne in ospedale dov'è ricoverato nel reparto di Rianimazione, mentre l’amico è rimasto illeso. Su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la Polstrada.