Incidente tra auto e furgone a Buonabitacolo: due feriti in ospedale

Paura, questa mattina, lungo la Strada Statale 517 Bussentina, dove un’automobile (Ford Fiesta), guidata da un uomo di Rofrano, e un furgone, condotto da un abitante di Contursi Terme, si sono scontrati all’altezza del comune di Buonabitacolo.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasporto i due conducenti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove sono stati presi in cura dai medici. Per fortuna le loro condizioni di salute non sono gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano gli agenti della Polstrada.