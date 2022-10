Incidente tra Ape Car e auto a Furore: due feriti in ospedale

Paura, questa mattina, a Furore, in Costiera Amalfitana, dove si sono scontrati un triciclo Piaggio Ape Car e un’automobile per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale che conduce ad Agerola.

I soccorsi

Nel violento impatto, uno dei veicoli è stato avvolto e distrutto dalle fiamme, che, in poco tempo, hanno coinvolto anche l’altro mezzo. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i conducenti in ospedale: uno di loro, quello del triciclo, è ricoverato in gravi condizioni per via dei traumi riportati. Intanto, su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.