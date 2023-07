Incidente sulla Tangenziale, all'uscita di Sala Abbagnano: gravissimo un centauro

Dramma sulla Tangenziale di Salerno, intorno alle 18 di oggi: un uomo, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida del suo scooter, cadendo violentemente al suolo, all'altezza dell'uscita di Sala Abbagnano. Pare si tratti del fratello di un noto pugile. Coivolti nel sinistro anche altri mezzi, tra cui una moto.

I soccorsi

Immediati i soccorsi dei sanitari della Croce Bianca che hanno condotto il malcapitato d'urgenza al Ruggi di Salerno. L'uomo risulta in gravi condizioni ed è ricoverato in Rianimazione. Accertamenti in corso.