Dramma sfiorato ad Agropoli, dove due persone sono state travolte da un furgone, in via Piaggese.

L'intervento

Il conducente si è fermato a prestare soccorso, allertando i sanitari del 118: i malcapitati sono stati condotti in ospedale a Vallo della Lucania. Indagano, dunque, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.