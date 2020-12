Incidente tra due auto a Polla, una si ribalta: feriti due ragazzi

Tragedia sfiorata,questa mattina, in via Annia a Polla, dove due automobili (Peugeot e Lancia Delta) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Lancia Delta, dopo essere finita prima contro una ringhiera e poi contro un lampione, si è completamente ribaltata sull’asfalto.

I soccorsi

A bordo vi erano due ragazzi che, fortunatamente, hanno riportato solo qualche ferita e sono stati trasportati dal 118 all’ospedale “Luigi Curto”, mentre la donna alla guida della Peugeot è rimasta illesa. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i vigili urbani.