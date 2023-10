Incidente tra auto e moto ad Angri: padre e figlio in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, ad Angri, dove una moto con a bordo padre e figlio si è schiantata contro un’automobile in via Badia, nei pressi dell’incrocio con via della Repubblica. Entrambi, caduti rovinosamente sulla carreggiata a seguito del violento impatto, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Le loro condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente.