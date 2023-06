Paura, intorno alle 18.30, in via Carmine a Salerno, dove un’automobile si è scontrata con un autobus di Busitalia (linea 22). Sembra che il giovane alla guida della vettura non si sia reso conto del pullman fermo sulla carreggiata. Ma la dinamica è ancora in corso di accertamento. Fortunatamente non risultano feriti.