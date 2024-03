Incidente tra due auto a Torrione, una prende fuoco: ragazza in ospedale

Ancora un incidente stradale, la scorsa notte, a Salerno. Due auto, infatti, si sono scontrate in via Centola, nel quartiere di Torrione, per cause in corso di accertamento. Alla guida di una Mercedes Classe A - riporta Il Mattino - c’era un ragazzo, mentre alla guida della Ford Ka (che è stata avvolta dalle fiamme) c’era una giovane.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto quest’ultima al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona, mentre l’altro conducente non ha riportato gravi ferite. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che hanno danneggiato la Ford Ka. Su quanto accaduto indagano le forze dell'ordine.