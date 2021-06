Incidente sulla via del Mare ad Agropoli: motociclista in ospedale

L’uomo, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri

Dramma sfiorato, ieri pomeriggio, sulla via del Mare ad Agropoli, dove una moto proveniente da via Moio si è scontrata con un’auto con carrello per il trasporto di motocicli.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto ferito il motociclista, il quale è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto al presidio ospedaliero agropolese. L’uomo, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini dei carabinieri.