Incidente a Torrione: due feriti lievi, si indaga

Attimi di tensione, nel primo pomeriggio, all’incrocio tra Via Robertelli e Via XX Settembre, a Torrione. Per cause da accertare, infatti, si è verificato un incidente tra due vetture.

I feriti

Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per i coinvolti: due i feriti lievi. Si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.