Incidente tra due auto a Sarno: un ferito in ospedale

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, a Sarno, dove due auto si sono scontrate in via Sarno-Palma, nei pressi dello stabilimento della Doria. Nel violento impatto è rimasta ferita una persona, la quale è stata soccorsa prima da una vettura della Medical Emergency Sarno e poi da un’ambulanza del 118. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri per accertare dinamica e responsabilità del sinistro e gestire la circolazione veicolare.