Incidente tra camion e auto a Salerno: accertamenti in corso

Incidente a Salerno, questa mattina, in via Tiberio Claudio Felice, all'altezza del Pastificio Amato. Per cause da accertare, infatti, un camion e un'auto si sono violentemente scontrati. Fortunatamente, nessun ferito, ma solo tanto spavento.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi, anche Strade Sicure per il ripristino della viabilità. Indagini in corso.