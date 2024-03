Incidente tra auto e furgone: ragazza di 20 anni in ospedale

Paura, questa mattina, in località Filetta di San Cipriano Picentino, dove un’automobile (Fiat 500) e un furgone (Fiat Doblò) si sono scontrati per cause in corso di accertamento. A seguito del violento impatto, avvenuto in via Torre, la vettura si è ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Ad avere la peggio una ragazza di 20 anni, che ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno da un’ambulanza della Vopi di Pontecagnano.