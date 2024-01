Incidente stradale in via Wenner, coinvolti un fugone e due auto: tre feriti

Attimi di paura questa mattina in via Wenner, nella zona industriale di Salerno, per un incidente che ha coinvolto due auto e un furgone. Ancora in corso di accertamento la dinamica.

L'incidente

Dopo l'impatto, le auto si sono ribaltate mentre il furgone si è schiantato ai margini della strada. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata all'ospedale "Ruggi", anche se le sue condizioni non destano preoccupazioni. I vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso e per i rilievi del caso. Sul luogo dell'accaduto anche la squadra di Strade Sicure.