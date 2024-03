Agro-nocerino a lutto per Riccardo, il Comitato Civico Dragonea: "Lotteremo per lui e per i tanti figli vittime di quella strada"

"Lotteremo per lui e per i tanti figli vittime di quella strada fino alla fine": è la promessa del Comitato Civico Dragonea per la famiglia di Riccardo Milione, vittima, ieri, dell'ennesimo tragico incidente stradale lungo l'ex Strada Statale 18 a Vietri sul Mare, in località Molina. Il giovane 32enne, a bordo della sua moto, per cause da accertare si è scontrato con un'auto. A causa del violento impatto, Riccardo , originario di Nocera Superiore, è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

A lutto, le città di Nocera Superiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio, per la prematura scomparsa del giovane imprenditore impegnato nella rivendita di autoveicoli, noto in diversi comuni dell'Agro. Dolore.