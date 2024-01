Investita da auto mentre effettua i rilievi di un incidente: vigilessa finisce in ospedale

Paura, ieri, a Salerno, dove una agente della Polizia Municipale è stata investita da un’automobile in transito in via Roma. La donna in divisa era impegnata ad effettuare dei rilievi per un incidente stradale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno condotta al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stata presa in cura dal personale sanitario. Per lei, nessuna grave conseguenza ma solo alcuni traumi. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Il commento

Sull’episodio si registra l’intervento del segretario generale della Fp della Cgil di Salerno Antonio Capezzuto: “Il lavoro di presidio del territorio svolto dalla Polizia Municipale è svolto spesso in condizioni complicate e di precaria sicurezza e i lavoratori sono soggetti a numerose variabili che mettono a repentaglio la loro salute e incolumità. Alla lavoratrice ferita auguriamo una pronta guarigione e ribadiamo come funzione pubblica CGIL Salerno quanto sia importante che agli operatori vengano messi a disposizione tutti i presidi di sicurezza e le condizioni di lavoro necessarie per garantire l’assistenza ai cittadini che ogni giorno si rivolgono alla Polizia Municipale salernitana”.