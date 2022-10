Aumentati gli incidenti stradali nel salernitano: i dati Aci

Aumentano gli incidenti stradali in provincia di Salerno. È quanto appurato dal rapporto dell'Aci Salerno sugli incidenti stradali avvenuti nel 2021.

I dati

Nel 2021 in provincia di Salerno si sono verificati 2.327 incidenti stradali, ben 536 incidenti in più del 2020, con un incremento del 30%. Quasi raddoppiati i morti a causa dei sinistri stradali: 50 decessi nel 2021, 29 in più del 2020 con un +94%; impennata dei feriti che hanno raggiunto quota 3.455, ben 768 in più del 2020 con un aumento del 28,5%). Agosto il mese con maggiori incidenti, mentre giugno è stato quello in cui sono stati registrati più morti. Il 55% degli incidenti si è verificato sui rettilinei, il 19,9% agli incroci e il 12,8% in curva.

I Comuni

In provincia di Salerno il maggior numero di incidenti e feriti è stato registrato nei Comuni di Salerno, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Pontecagnano Faiano, Scafati, Nocera Inferiore, Cava de Tirreni, Agropoli, Nocera Superiore, Pagani. Il maggior numero di morti invece è stato invece registrato nei Comuni di Salerno, Eboli, Nocera Inferiore, Campagna, Casal Velino, Capaccio Paestum, Pontecagnano, Scafati, Agropoli, Pagani, Vietri sul Mare.