Traffico e maltempo, i consigli dell'Aci Salerno: "Fate attenzione al rientro dalle vacanze"

L'Automobile Club Salerno raccomanda a tutti coloro che sono in viaggio, o che dovranno mettersi in movimento in queste ore, la massima prudenza e la più alta attenzione e concentrazione alla guida.

LA VIABILITA’

Viabilità da bollino rosso sulle seguenti strade e autostrade:

• Traffico molto intenso previsto sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” (ex A3 Salerno-Reggio Calabria e raccordo autostradale da Salerno a Mercato San Severino fino alla barriera di Salerno-Mercato San Severino in Campania, Basilicata e Calabria, A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, in direzione dei grandi centri urbani.

• Strade statali n.106 Jonica, n.18 Tirrena Inferiore in Calabria, n.131 Carlo Felice in Sardegna; la 148 Pontina e n.7 “Appia” nel Lazio, la n.1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), la n.16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto), la n.36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la n.45 di Val Trebbia in Liguria, la n.26 “della Valle D’Aosta” e la n.309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e la n.51 “di Alemagna” in Veneto.

• E45 (SS675 e SS3 bis) tra Umbria, Toscana, Emilia Romagna le direttrici.

• Raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine.

In alcune strade e autostrade del Nord Est d’Italia, verso i confini, potrebbe trasformarsi da bollino rosso a bollino nero.