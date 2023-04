Ispezioni ambientali a Salerno: 25 nuove unità a partire da fine aprile

Si è tenuto questa mattina, a Palazzo di Città, l'incontro con il comando di Polizia Municipale e le associazioni Anpana e Fare Ambiente, selezionate alcuni mesi fa con bando pubblico, che presteranno servizio, come volontari, per le ispezioni ambientali in città.

L'annuncio

"Si è proceduto alla notifica dei decreti a ciascuno delle 25 unità che saranno operative a partire dalla seconda metà di aprile", annuncia l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella.