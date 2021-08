Raid a Battipaglia: i ladri rubano gli attrezzi in un'azienda agricola

Ancora un furto in provincia di Salerno, di nuovo nella Piana del Sele. I ladri hanno fatto irruzione in una azienda agricola di Battipaglia e hanno rubato attrezzi in un deposito. E' accaduto sulla strada Aversana.

I malviventi hanno scavalcato la recinzione dell’azienda e si sono appropriati degli attrezzi agricoli. Poi hanno posizionato il bottino su un furgone e sono scappati. Si indaga.