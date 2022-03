Lavori sull'A30, chiude la stazione di Mercato San Severino: ecco le strade consigliate

Disagi in vista sulla A30 Caserta-Salerno. Per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, in orario notturno, sarà necessario chiudere la stazione di Mercato San Severino, in alcuni giorni. Nelle due notti consecutive di lunedì 14 e martedì 15 marzo, con orario 22-6, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta; nelle tre notti consecutive di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 marzo, con orario 22-6, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

Le strade alternative

In alternativa, si consiglia: in entrata verso Caserta, di entrare alla stazione di Castel San Giorgio; in entrata verso Salerno, di immettersi sulla SP24A, di seguire le indicazioni per Fisciano e di proseguire sul Raccordo Avellino-Salerno, in direzione di Salerno; in uscita, per chi proviene da Caserta, di proseguire fino allo svincolo di Fisciano e di seguire le indicazioni per "Avellino Università", di immettersi su Via Giovanni Paolo II, per poi seguire le indicazioni per Mercato San Severino; in uscita per chi proviene da Salerno, di immettersi sul Raccordo Avellino-Salerno verso Avellino, di uscire allo svincolo di Fisciano e di proseguire in direzione di Mercato San Severino.