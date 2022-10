Pagani, inaugurato il cantiere al terzo piano dell’Auditorium Sant’Alfonso

Taglio deli nastro simbolico, stamattina, a Pagani, per inaugurare l’inizio del cantiere al terzo piano dell’Auditorium Sant’Alfonso che da tempo necessitava di lavori di riqualificazione. Con il restyling in corso anche l’ultimo piano della bellissima struttura paganese sarà in breve tempo restituito alla città per le attività culturali, musicali, teatrali, cinematografiche. "Il restyling del piano è diviso in due tranche con due diverse progettazioni: la prima di manutenzione straordinaria del piano, la seconda di efficientamento energetico - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Augusto Pepe -. I lavori di manutenzione straordinaria dell’area di circa 900 mq, appena partiti, prevedranno il rifacimento della pavimentazione, la riparazione della controsoffittatura, l’installazione di vele per mitigare l’effetto serra provocato dalla copertura a vetri, l’impermeabilizzazione della cupola con l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana. Il secondo progetto già finanziato riguarderà l’efficientamento energetico dell’intero immobile auditorium attraverso pannelli fotovoltaici".

Parla il sindaco Lello De Prisco