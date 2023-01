Lavori a Pagani: sospensione idrica per 6 ore, la mappa dei disagi

La Gori annuncia un intervento sulla rete idrica del Comune di Pagani: previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 10 alle 16 di mercoledì 25 gennaio, alle utenze site presso la Traversa di via Taurano, nel tratto tra la stessa via Taurano e via Nazionale.

L'avviso

Alla riapertura del flusso idrico, inoltre, potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.